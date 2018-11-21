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DREVMASS

Боль в бедре из триггерных точек

Опубликовано По Опубликовано в Мышцы и фасции, Триггерные точки Один комментарий
боль в бедре
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Боль в бедре могут вызывать больные мышцы, поражённые триггерными точками. В данной публикации мы детально рассмотрим триггерные точки бедра, а также другие поражённые мышцы, которые могут отдавать боль по передней, боковой, внутренней и задней поверхности бедра.

Боль в бедре спереди (по передней поверхности бедра)

Боль в области передней поверхности бедра могут вызывать триггерные точки, расположенные в:

— длинной и короткой приводящей мышцах бедра;

боль в бедре

подвздошно-поясничной мышце;

триггерные точки бедра

— большой приводящей мышце;

триггерные точки на бедре

— промежуточной широкой мышце;

боль в области бедра

— гребенчатой мышце;

боль в правом бедре

— портняжной мышце;

боль в левом бедре

квадратной мышце поясницы;

боль пах бедро

— прямой мышце бедра.

боль в мышцах бедра



Боль в бедре и в тазу по наружной поверхности

Болевые ощущения по наружной поверхности бедра и таза могут вызывать триггерные точки бедра, ягодичной области и поясницы, находящиеся в:

малой ягодичной мышце;

боль от бедра до колена

— боковой широкой мышце;

боль в бедре сбоку

грушевидной мышце;

Боль в бедре отдающая в ногу

— квадратной мышце поясницы;

болит бедро сбоку

— напрягателе широкой фасции;

тянущая боль в бедре

— промежуточной широкой мышце;

боль в бедре при ходьбе

большой ягодичной мышце;

боль в бедре

— боковой широкой мышце.

болит бедро



Боль в бедре по внутренней поверхности

Болевые ощущения по внутренней поверхности бедра вызывают триггерные точки в:

— гребенчатой мышце;

боли в пояснице и бедре

— медиальной широкой мышце;

боли в бедре

— тонкой мышце;

боли по поверхности бедра

— большой приводящей мышце;

резкая боль в бедре

— портняжной мышце.

боль внутри бедра

Боль по задней поверхности бедра

Боль в бедре по задней поверхности могут провоцировать триггерные точки, расположенные в:

— малой ягодичной мышце;

болят мышцы бедра

— полусухожильной и полуперепончатой мышце;

болит нога в бедре

— двуглавой мышце бедра;

почему болит бедро

— грушевидной мышце;

сильно болит бедро

— внутренней запирательной мышце.

болит заднее бедро

Лечебные упражнения для устранения боли в области бедра вы можете посмотреть в опубликованных ниже видео.

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SLAVYOGA - здоровье и йога
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DREVMASS

One thought on “Боль в бедре из триггерных точек

  1. Я в ю-тубе уже пару лет в поисках вакцины от тенденита мышц. Этот парень точно знает с какими болями сталкиваются спортсмены и не только. Только вот у первых от мышечных перегрузок, у вторых от застоя. Переодически смотрю его ролики и повторяю. Спасибо Сергей за доступную практику. Успехов, с уважением!

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