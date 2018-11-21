Боль в бедре из триггерных точек

Боль в бедре могут вызывать больные мышцы, поражённые триггерными точками. В данной публикации мы детально рассмотрим триггерные точки бедра, а также другие поражённые мышцы, которые могут отдавать боль по передней, боковой, внутренней и задней поверхности бедра.
Боль в бедре спереди (по передней поверхности бедра)
Боль в области передней поверхности бедра могут вызывать триггерные точки, расположенные в:
— длинной и короткой приводящей мышцах бедра;
— подвздошно-поясничной мышце;
— большой приводящей мышце;
— промежуточной широкой мышце;
— гребенчатой мышце;
— портняжной мышце;
— прямой мышце бедра.
Боль в бедре и в тазу по наружной поверхности
Болевые ощущения по наружной поверхности бедра и таза могут вызывать триггерные точки бедра, ягодичной области и поясницы, находящиеся в:
— боковой широкой мышце;
— квадратной мышце поясницы;
— напрягателе широкой фасции;
— промежуточной широкой мышце;
— боковой широкой мышце.
Боль в бедре по внутренней поверхности
Болевые ощущения по внутренней поверхности бедра вызывают триггерные точки в:
— гребенчатой мышце;
— медиальной широкой мышце;
— тонкой мышце;
— большой приводящей мышце;
— портняжной мышце.
Боль по задней поверхности бедра
Боль в бедре по задней поверхности могут провоцировать триггерные точки, расположенные в:
— малой ягодичной мышце;
— полусухожильной и полуперепончатой мышце;
— двуглавой мышце бедра;
— грушевидной мышце;
— внутренней запирательной мышце.
Лечебные упражнения для устранения боли в области бедра вы можете посмотреть в опубликованных ниже видео.
Я в ю-тубе уже пару лет в поисках вакцины от тенденита мышц. Этот парень точно знает с какими болями сталкиваются спортсмены и не только. Только вот у первых от мышечных перегрузок, у вторых от застоя. Переодически смотрю его ролики и повторяю. Спасибо Сергей за доступную практику. Успехов, с уважением!