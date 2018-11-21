Боль в бедре из триггерных точек

SLAVYOGA - здоровье и йога

Боль в бедре могут вызывать больные мышцы, поражённые триггерными точками. В данной публикации мы детально рассмотрим триггерные точки бедра, а также другие поражённые мышцы, которые могут отдавать боль по передней, боковой, внутренней и задней поверхности бедра.

Боль в бедре спереди (по передней поверхности бедра)

Боль в области передней поверхности бедра могут вызывать триггерные точки, расположенные в:

— длинной и короткой приводящей мышцах бедра;

— подвздошно-поясничной мышце;

— большой приводящей мышце;

— промежуточной широкой мышце;

— гребенчатой мышце;

— портняжной мышце;

— квадратной мышце поясницы;

— прямой мышце бедра.







Боль в бедре и в тазу по наружной поверхности

Болевые ощущения по наружной поверхности бедра и таза могут вызывать триггерные точки бедра, ягодичной области и поясницы, находящиеся в:

— малой ягодичной мышце;

— боковой широкой мышце;

— грушевидной мышце;

— квадратной мышце поясницы;

— напрягателе широкой фасции;

— промежуточной широкой мышце;

— большой ягодичной мышце;

— боковой широкой мышце.







Боль в бедре по внутренней поверхности

Болевые ощущения по внутренней поверхности бедра вызывают триггерные точки в:

— гребенчатой мышце;

— медиальной широкой мышце;

— тонкой мышце;

— большой приводящей мышце;

— портняжной мышце.

Боль по задней поверхности бедра

Боль в бедре по задней поверхности могут провоцировать триггерные точки, расположенные в:

— малой ягодичной мышце;

— полусухожильной и полуперепончатой мышце;

— двуглавой мышце бедра;

— грушевидной мышце;

— внутренней запирательной мышце.

Лечебные упражнения для устранения боли в области бедра вы можете посмотреть в опубликованных ниже видео.

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